Peaministriks on vaja visionääri

Jüri Ratasest ja Kaja Kallasest saaks kahe peale kokku päris hea peaministri, kuid ideaalis võiks see olla keegi kolmas, leiab kirjanik Ülo Mattheus.

Kirjanik Ülo Mattheus. Foto: Elmo Riig Jaga pilti:

Kui peaks valima kahe peaministrikandidaadi, Jüri Ratase ja Kaja Kallase vahel, oleks mõistlik lähtuda erakonna programmist ja see on Reformierakonnal selgem, kaugele vaatavam ja Eesti-meelsem. Kui lähtuda peaministri isikust, siis Kaja Kallas on intellektuaalsem, ta on võimeline rääkima asjadest sisuliselt, Ratas on oma retoorikalt pigem rahvamees, kuid samas ka heade administraatorioskustega meeskonnamängija.