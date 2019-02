Vastukaja: miks meeldib Äripäevale Reformierakond?

Äripäev soovib juhtkirjas Reformierakonnalt asju, mida valimisplatvormist tegelikult ei leia, arvab Tartu Ülikooli majandusteooria dotsent, Keskerakonna liige Viktor Trasberg.

Viktor Trasberg Foto: Väinu Rozental

Reformierakonna valimislubaduste maksuosa on sisutühi ja maksuteooriaga vastuolus olev tekst, mis peidab pea padja alla meie tegelike maksuprobleemide ees. Eesti maksusüsteemi peamine probleem ei ole ei alkoholiaktsiis ega tulumaks. Peamine teema on ikka ettevõtte liiga kõrge sotsiaalmaksukoormus, mis moodustab riigieelarvest tuludest pea kolmandiku. See on maksuteema, millest sõltub meie majanduse areng ja ühiskonna tulevik.