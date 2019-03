Loome Eesti Idufondi

Loome Eesti Idufondi, mille osanikud on riik, ülikoolid ja pangad ning mis edendaks idufirmasid Eesti päritolu stardirahaga, andes meile ka osaluse edukates firmades, kirjutab ettevõtja Kuldar Leis Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud loos.

Kuldar Leis. Foto: Erik Prozes

Mis meil Eestis, muuseas, hästi on? Oleme väiksed, seaduskuulekad, uuele vastuvõtlikud, seega üks parimaid riike maailmas millegi uue katsetamiseks ja siis maailma murdmiseks. Me oleme sisimas ettevõtlikud, sest meie õpilasfirmade liikumine on arvuliselt ja ideedelt muljetavaldav.