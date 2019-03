Väärtusloome ja majanduspoliitika

Eesti edukust võiks edendada väärtusloomega majandustegevuses, mida võtab kõige paremini kokku väärtusahela kontseptsioon, kirjutab majandusteadlane Alari Purju Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud artiklis.

Alari Purju. Foto: Maris Ojasuu

See kirjeldab üksteisele järgnevaid tegevusi, millega luuakse toode või teenus ja viiakse see tarbijani. Väärtusahela olulised koostisosad on tootearendus, materjalide ja komponentide ettevalmistamine toodetele sobival kujul, valmistoodete koostamine materjalidest ja komponentidest, nende jaotus, turundus ja müük.