Tagasi ST 30.06.25, 13:00 Kasulik kuulamine: miks projektid ebaõnnestuvad ja kuidas neid edukalt ellu viia “Projektid ei kuku läbi mitte Excelis, vaid inimestega,” tõdeb PwC juhtimisnõustamise osakonna juht Erki Mägi, kui arutas osakonna vanemkonsultandi Kristel Jakobson-Palloga, kuidas vältida ebaõnnestumisi projektijuhtimises.

Sisuturunduslikus saates “PwC juhtimistase” räägitakse sel korral, kuidas edukalt projekti juhtida.

Saates “PwC juhtimistase” tuleb jutuks, miks on oluline defineerida projekti eesmärk, ehitada tugev tiim ja jagada infot läbipaistvalt.

Juhtide 2024. aasta uuringust selgus, et 55% juhtidest näeb suurima riskina talentide leidmist ja hoidmist. Samas on projekte võimalik edukalt ellu viia ka ebakindlas keskkonnas. “Projekt on tegelikult muutuste juhtimine – ja inimesed on selle keskmes,” rõhutas Jakobson-Pallo.

Saade avab praktiliste näidete kaudu, kuidas selgelt sõnastatud fookus, rollide jaotus ja tiimi heaolu loovad eeldused edukaks lõpuks, miks mõnikord jäävad eesmärgid saavutamata ning kuidas ebaõnnestumised pöörata ettevõtte arengulooks.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.