Igale eestlasele oma start-up

Iisrael on keskendunud niivõrd tõsiselt start-up'indusele, et nad vajavad iga inimest sellesse panustama. Nii on nad võtnud eesmärgi, et kaasata tuleb kõik: tõsiusklikud ultraortodokssed, araablased … ja naised, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma, kes osaleb Jeruusalemmas idufirmade konverentsil OurCrowd Summit.

Ehkki Iisraelis elab 9 miljonit inimest, on ka nemad väikeriik ja ka neil on oskuslike töökäte puudus. Sellepärast püüavad nad kodudest välja saada süvausklikud, et ka nemad õpiksid näiteks programmeerijaks ning teeksid oma idufirma. Või vähemalt läheksid idufirmasse tööle.

Avasüli võtavad nad vastu kõik, kes tahavad Iisraeli tulla, igaüks neist on võimalus idufirmade riigi edu veelgi kasvatada. Lisaks tahavad riiki tagasi tulla juudi päritolu noored ja vanemad, kes on end harinud näiteks Harvardis ja tahavad nüüd panustada just Iisraeli innovatsiooni.

Meie aga vaatame viltu siia idufirmadesse tööle tulevate arendajate peale ja laseme noortel helgetel venekeelsetel peadel elada oma maailma sulgunult, kuni nad lahkuvad välismaale, et õppida, töötada ja teha oma idufirma seal, sest kuuluvustunne neid nagunii siin kinni ei hoia.

Iisraeli riik ja ettevõtted mõistavad innovatsiooni vajalikkust ja paistab, et kellelgi pole midagi selle vastu, et riik idufirmasid eelistab ning aitab neile igal võimalusel kaasa ja sekkub võimalikult vähe. Teadusesse panustamise tulemust on näha ka sellest, et Iisraeli edukaima exit'i taga oli just ülikool. Ülikoolist välja kasvanud idufirma Mobileye, mis aitab isesõitvatel autodel liiklusohtlikke olukordi märgata, müüdi Intelile maha 15,3 miljardi dollari eest.

SKPst panustab riik teadus- ja arendustegevusse 4,2%. Nad mõistavad, et kogu edu ja suurte lugude taga on teadus, lisaks iga inimese panus ja tahe midagi paremaks muuta.