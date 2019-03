Veel saab päästa solgitud e-sigaretituru

Täpselt aasta eest riigi kehtestatud nõuded ja piirangud alternatiivtubakatootjatele on sundinud seaduskuulekad ettevõtted tegutsema ebavõrdsetes oludes, kirjutab Nicorex Baltic OÜ tegevjuht Sven Kotke.

Sven Kotke Foto: Andras Kralla

Rahvatervise eest hoolitsemise ja lettidel kvaliteetsete toodete tagamise asemel on riigi ebapiisava järelevalve tõttu saanud salakaubandus hoogu juurde. Kehtima hakanud seadused vaid piirasid seadustest kinni pidavate ettevõtete tegevust. Kiirkorras vastu võetud rida seadusemuudatusi ja väga järsk aktsiisitõus põhjustasid müüjate ja kasutajate seas palju segadust, mõistmatust ja pahameelt. Seda on tunda nii laekunud aktsiiside ja vähenenud tootmise kui ka töötajate koondamise ja suisa kaupluste sulgemise näol. See on andnud löögi legaalsele turule ja pannud inimesi otsima alternatiive ohtlikest isesegatud toodetest või viinud tagasi tubakasuitsetamisele. Mis peamine, riik ei ole suutnud tagada kontrolli iseenda nõutavate reeglite järgimise üle ning seaduskuulekad ettevõtted pole saanud õiguskaitseorganitelt tõhusat ja tulemuslikku toetust.