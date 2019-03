Eesti salarelv – tulemuspõhised hanked ja lahendused

Klassikalised peenhäälestavad lahendused ei sobi krooniliste probleemide lahendamiseks, mistõttu tuleks need keelata ja kasutada tulemuspõhiseid lahendusi, kirjutab start-up-kiirendi Alpine House eestvedaja Kalev Kaarna arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Alpine House eestvedaja Kalev Kaarna. Foto: erakogu

Eestil on suuri kroonilisi probleeme, mis ei taha kuidagi ära laheneda: paljud riigihanked venivad ning ei anna kokkuvõttes soovitud tulemust; Lõuna-Eesti jookseb rahvast tühjaks, nii et varsti võiksime need kasutusest väljas alad Lätile kinkida; sissetulekute vahe Tallinna ja muu Eesti vahel aina kasvab; tööjõuline elanikkond väheneb; ettevõtted ei suuda palgakasvuga sammu pidada; haridus- ja teadussüsteem on alarahastatud ja ohtliku trendina on õpetajatest ja õppejõududest saamas klienditeenindajad, kellel puudub lastevanemate ja õpilaste seas autoriteet; me ei suuda jõuda kokkuleppele metsa ja teiste loodusressursside kasutamises ning majandamises. Loetelu võiks veel üsna pikalt jätkata.