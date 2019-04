Ühisrahastuses paisuvad riskid

Kui Äripäev on veel hiljaaegu viidanud mõnele kummalise kapitalistruktuuriga ühisrahastusprojektile, siis tegelikkuses on ühisrahastuses vähemalt kinnisvarabüroode pilgust vaadatuna veel üks risk, millele investorid ei oska tähelepanu pöörata, kirjutab Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.

Mihkel Eliste

Kui traditsioonilises panganduses on laenu kättesaadavus halvenenud ja raha hind kasvanud, siis ühisrahastuses pigem vastupidi. Samas on Eestis tegutsevate kinnisvaraprojekte finantseerivate ühisrahastusportaalide osas olnud märgata, et üsna paljude laenude LTV ehk väljastatava laenu ja tagatiseks oleva vara väärtuse vaheline suhtarv on asunud tõusma. Jooksvalt pealetulevate uute laenude osas on olnud täheldada, et isegi 75% LTVga laene rahastatakse täitsa edukalt.