Tagasi ST 18.06.25, 01:00 Kohalik pilveteenus hoiab ettevõtte IT-süsteeme töös ka ebakindlal ajal Ettevõtete konkurentsivõime sõltub üha enam IT-süsteemide töökindlusest, mistõttu tuleb ärikriitiliste süsteemide majutamiseks võtta kasutusele lahendused, mis on turvalised, paindlikud ja mõistliku hinnaga.

Telia T1 Pilv on Eesti Vabariigi territooriumil asuv turvaline ja paindlik pilveteenus, mis on loodud spetsiaalselt ärikriitiliste rakenduste ja andmebaaside jooksutamiseks ning tundlike andmete turvaliseks hoiustamiseks. Erinevalt rahvusvahelistest pilveteenustest tagab Eestis asuv teenus andmete füüsilise turvalisuse kohalikul pinnal, mis on paljude ettevõtete jaoks üha olulisem.

"Praeguses geopoliitilises olukorras muutub andmete hoiustamise asukoht järjest tähtsamaks. Eriti oluline peaks see olema ettevõtete jaoks, kes töötlevad tundlikku informatsiooni või kelle teenuste kättesaadavus peab olema tagatud ka kriisiolukorras," märgib Telia IT-teenuste juht Peeter Paju.

IT-kulud kontrolli alla

T1 pilveteenuse üks suur eelis on võimalus kasutada täpselt nii palju ressurssi, kui ettevõte parasjagu vajab. Arvutusressurssi saab suurendada või vähendada vastavalt vajadusele, mis võimaldab ettevõtetel reageerida kiiresti muutuvatele ärivajadustele.

"Paljudel meie klientidel suureneb koormus vahel ajutiselt – olgu selleks siis e-poel suure ostukampaania ajal või finantsteenuse pakkujal aruandlusperioodil. T1 Pilve kasutades saavad nad serverite ressurssi vajadusel kiiresti suurendada ja hiljem taas vähendada," selgitab Paju.

Oluline on ka teenuse tunnipõhine arveldus – klient maksab ainult selle ressursi eest, mida ta reaalselt kasutab. See võimaldab ettevõtetel märkimisväärselt optimeerida oma IT-kulusid ja vältida ülemäärast investeeringut ressurssi, mida nagunii ei kasutata.

Ärikriitiliste süsteemide puhul on ülimalt oluline tagada ka nende pidev töökindlus. T1 Pilve infrastruktuuris kasutatakse kõrgkäideldavaid komponente ning tunnustatud tootjate HPE ja Juniper Networksi riistvara.

"Meie eesmärk on pakkuda teenust, mis vastab töökindluse kõige kõrgematele standarditele. See tähendab nii kvaliteetset riistvara kui ka ööpäevaringset tehnilist tuge," rõhutab Telia IT-teenuste juht. Seetõttu on pilveteenuse kasutajatele tagatud ööpäevaringne tugi eesti, inglise ja vene keeles, kus pöördumistele reageeritakse telefoni teel 15 sekundi jooksul. Võrreldes rahvusvaheliste pilveteenuste pakkujatega, kus kiire ja emakeelse abi saamine võib osutuda võimatuks, on see märkimisväärne eelis.

Majanduslik efektiivsus väiksema jalajäljega

Üks suur takistus pilveteenustele üleminekul on sageli migratsiooniprotsessi keerukus. Telia kliendid saavad abi ettevõtte tehniliselt meeskonnalt, kes toetab nii süsteemide migratsiooni kui ka edasist haldust.

"Oleme näinud, et pilvemigratsiooni juures on ekspertide tugi kriitilise tähtsusega. Meie spetsialistid aitavad klientidel optimeerida ressursikasutust juba migratsiooniprotsessi käigus, et tagada hinna ja jõudluse parim suhe," selgitab Peeter Paju.

Lisaks majanduslikule efektiivsusele aitab jagatud ressursside kasutamine vähendada ka ettevõtte keskkonamõju ja ökoloogilist jalajälge.

Telia Eesti kasutab juba 2016. aastast üksnes taastuvatest allikatest pärit elektrienergiat. Näiteks tarbib Telia Eesti suurim andmekeskus alates 2020. aasta lõpust päikesepargis toodetud elektrit, tänu millele jääb aastas õhku paiskamata 160 tonni CO2. Lisaks taastuvenergiale rakendab Telia ka ringmajanduse põhimõtteid. “Näiteks köetakse Tallinnas andmekeskuste jääksoojusega mitut naabruses asuvat hoonet," toob Paju välja.

T1 Pilvel on kaasaegne veebipõhine haldusliides ja API-võimekus, mis vastab ka nõudlikumate IT-meeskondade ootustele. Lisaks baasvõimekusele saab klient tellida lisateenuseid, nagu tarkvara teenusena (SaaS) ja pilvevarunduse lahendused, mis aitavad andmed turvaliselt säilitada ka ootamatuste korral.

„Tarkvara teenusena tähendab ettevõtte jaoks seda, et nad ei pea ise tegelema litsentsihalduse ja uuendustega – meie hoolitseme selle eest, et vajalikud tarkvaralitsentsid oleksid alati kehtivad ja ajakohased,“ selgitas Telia IT-teenuste juht.