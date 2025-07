Tagasi 04.07.25, 15:37 Gümnasistist investor: 30aastaselt võiks mu portfell olla miljon eurot Gümnaasiumiõpilane Hanna Loora Pulst paneb iga kuu kõrvale poole oma palgarahast. Äripäeva raadios rääkis ta, et oma 30ndateks plaanib ta jõuda finantsvabaduseni.

Pelgulinna riigigümnaasiumi 10. klassi lõpetanud Hanna Loora Pulst tutvus investeerimisega juba 13aastaselt.

Foto: Erakogu

“Minu eesmärk on jõuda finantsvabaduseni. Minu jaoks tähendab see, et mul oleks vabadus teha ükskõik mida, ilma et raha oleks takistav tegur,” sõnas Pulst, kes on oma raha investeerinud nüüdseks mitu aastat.

“Olen mõelnud, et 30aastaselt võiks portfell olla suurusjärgus miljon eurot,” rääkis Pulst.

Kas raha teeb õnnelikuks? Pulsti hinnangul on raha kindlasti vahend õnnelikkuseni jõudmiseks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Sinna jõudmiseks on Pulstil välja töötatud pikaajaline strateegia. Ta teeb kooli kõrvalt tööd ja paneb 50% sissetulekust investeeringutesse. “Kuna ma olen veel päris noor, siis aega on,” sõnas ta.

Lisaks veab Pulst Tallinnas noorinvestorite klubi, kuhu on oodatud kõik noored investeerimishuvilised. “Kohtume kord kuus, vahel on külalised, vahel arutame omavahel investeerimisteemasid.”

Intervjuus tuli juttu ka sellest, kuidas oma kulutusi mõistlikult jaotada ning millistesse fondidesse investeerida.

Küsis Lauri Leet.