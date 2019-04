Uus valitsus tõi korvamatu mainekahju

Enamik inimesi Eestis istub praegu vaikselt ja ootab kannatamatult, et uus valitsus juba lagunema hakkaks, kirjutab reklaamiagentuuri Tank partner ja loovjuht Joel Volkov.

Joel Volkov Foto: Maris Ojasuu

Mul oli hea võimalus suhelda paljude eri riikidest pärit intelligentsete inimestega ühel reklaamifestivalil ja mulle suureks üllatuseks selgus, et väga suur osa neist oli kursis Eestis toimuvaga. Eriti poolakad ja ungarlased. Nenede ajakirjandus pidavat pidevalt tegema kokkuvõtteid sellest, kuidas parasjagu Eestis võimuvõitlus pärast valimisi käib. Aga kursis olid ka itaallased, austerlased, prantslased ja teised. Laias laastus võib öelda, et kogu Euroopa hoidis pöialt, et Eestis võidaks liberaalne maailmavaade.