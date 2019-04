Ratas: olen ettevõtjatelt positiivset tagasisidet saanud

Täna valitsuse moodustamiseks riigikogus mandaadi saanud Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul ei teinud ta koalitsiooni EKREga seepärast, et peaministritoolist kinni hoida. „Jüri Ratas on tagasihoidlik inimene ja ta ei trügi,“ ütles ta.

Tsiteerides endist Keskerakonna esimeest Edgar Savisaart – tehtud! Jüri Ratas sai riigikogult vajalikud hääled valitsus moodustada. Foto: Andras Kralla

Ratas rääkis, et on saanud ettevõtjatelt koalitsioonileppele positiivset tagasisidet. Tööjõuküsimuses ja kvootide kohta on küll tulnud kriitikat, ent Ratase sõnul ei muuda uus koalitsioon seda, mida viimased kaks ja pool aastat on tehtud. Samas võib oodata, et uus koalitsioon teeb töösuhted paindlikumaks. „Samuti ootame inimesi Eestisse tagasi,“ ütles ta.