Eesti vajab ühtlast arengut

Praegu peaks kindlasti olema valitsusele üks prioriteetsemaid tegevussuundi Eesti ühtlase arengu tagamine – seda võib nimetada regionaalpoliitikaks, kuigi nimetus pole kõige õnnestunum, kirjutab statistik ja rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit vastuseks Äripäevalt Eesti arvamusliidritele, ettevõtjatele ja juhtidele saadetud küsimusele.

Rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit. Foto: Arno Mikkor

Eesti ääremaad ja hääbuvad või hääbuma kippuvad väikelinnad ei ole ju paratamatus, need on põhimõtteliselt elamiseks hästi sobivad, ilusad ja sõbralikud kohad, kuid kahjuks jäänud hooletusse majanduse lühinägeliku optimeerimise tulemusena. Terve Eesti ühendamine hästi toimiva transpordivõrguga on kindlasti olulisem kui tasuta ühistransport, Eesti-sisese kiire ja mugava raudteeühenduse arendamine (tegelikult taastamine) on vajalikum kui Rail Baltic.