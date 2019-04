Ettevõtlus – ühiskonna toimimise vundament

Peamine ootus uuele, ametisse asunud valitsusele on ettevõtluse arengut toetava keskkonna loomine ja hoidmine, kirjutab Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen.

Elisa Eesti juhatuse esimees Sami Seppänen. Foto: Andras Kralla

Ettevõtlus on see, mis loob kogu ühiskonna toimimisele vundamendi. Ettevõtlus on Eesti riigi üheks alustalaks, sest Eesti elanike ja kogu ühiskonna heaolu suureneb majanduse ja töökohtade arvu kasvu kaudu.