Valitsuse ühendavaks teemaks võiks olla meie riigi pidamine

Vähegi eduka tegevuse eeldus on koosmeelsus, ühine siduv eesmärk ja programm, mis eeldab ülesaamist koosluse vastandlikkusest ja erimeelsustest, kirjutab endine riigikohtu esimees ja Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste (Reformierakond) vastuseks Äripäevalt Eesti arvamusliidritele, ettevõtjatele ja juhtidele saadetud küsimusele, mis peaks olema uue Eesti valitsuse kõige prioriteetsem tegevussuund.

Rait Maruste. Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees

See ei ole kerge ja rebendeid on näha juba enne algust. Pole näha ühendavat ideed ja ühisosa ilmavaates. Karta on, et aur ja energia ei lähe võimu teostamisele, vaid koalitsiooni kooshoidmisele ja halva mängu juures hea näo tegemisele.