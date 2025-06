Tagasi ST 17.06.25, 16:03 Virtuaalne põllumees Toots – tark teekaaslane vilja fikseerimisel “Põllumees Toots sündis vajadusest paremini mõista, kuidas Eesti põllumees end tunneb, kui ta vilja fikseerib, ja millised on tema suurimad kõhklused. Tahame pakkuda alternatiivi, mis aitab põllumeestel riske vähendada,” selgitas Scandagra Eesti teraviljaostujuht Urbo Vilibert virtuaalse põllumehe sünnilugu.

Virtuaalne põllumees Toots tuleb appi seal, kus vaja hinnata turusituatsiooni ja pakkuda strateegilisi viljamüügivõimalusi.

Viliberti sõnul on viljaturg ettearvamatu ning Eesti põllumehed seisavad igal hooajal keeruliste otsuste ees: millal ja kuidas fikseerida viljahinda, et maksimeerida kasumit ja minimeerida riske. „Scandagral on virtuaalse põllumees Tootsi näol hea lahendus, mis aitab hinnata turusituatsiooni ja pakkuda strateegilisi viljamüügivõimalusi,“ tõdes ta.

Miks sündis põllumees Toots?

„Kui algselt keskendusime vilja fikseerimisele, siis üsna kiiresti sai selgeks, et ka kulude arvestus on sama oluline. Kasumi ja kahjumi hindamine aitab teha teadlikumaid otsuseid,“ lausus Vilibert. Ta lisas, et kuna põllumajandus on dünaamiline ja turud ettearvamatud, loodi Põllumees Toots selleks, et aidata põllumeestel analüüsida erinevaid strateegiaid ja mõista, millised otsused on turuolukorras kõige mõistlikumad. „Selle abil on võimalik näha, kuidas hajutatud müük võib aidata saavutada turu keskmise või kõrgema vilja müügihinna, samal ajal riske vähendades,“ osutas ta.

Tootsi viis peamist eesmärki „Me ei taha, et põllumehed fikseeriksid hinda ainult kõhutunde põhjal. Toots aitab neil näha suuremat pilti ja mõista, millised strateegiad on pikemas perspektiivis kasulikumad,“ kinnitas Vilibert. • Hajutatud viljamüük – vältida liiga suurte riskidega fikseerimist. • Saavutada turu keskmine või sellest kõrgem vilja müügihind – Tuleb karta madalat hinda, mitte kõrgest hinnast ilmajäämist. • Põllumeeste dilemmade parem mõistmine – koguda praktilist tagasisidet ja teha analüüse. • Sisendihinna riski vähendamine – prognoosida kulusid ja optimeerida investeeringuid. • Alternatiiv emotsionaalsele fikseerimisele– aidata teha ratsionaalsemaid otsuseid.

Tootsi põld ja selle strateegia

Viliberti sõnul on virtuaalse põllumehe aluseks tüüpiline Eesti põllumees, kelle põhjal analüüsitakse põllumeeste igapäevaseid kulutusi: väetamist, taimekaitseplaane ja koostatakse saagiprognoose. „500 hektarit maad annab realistliku ülevaate keskmise põllumehe tegevusest ning võimaldab näidata, kuidas hajutatud müük võib aidata vilja hinna fikseerimisel. Samas põhineb müügi- ja fikseerimisplaan hooaja jooksul saadud andmetel ning pärast koristust võrreldakse reaalsete saaginumbrite ja fikseerimisotsuste tulemuslikkust,“ kirjeldas ta idee tagamaid.

2025 aasta hooaja kulude jaotus ja võrdlus 2024 aasta kuludega.

Kuidas meil läks?

„Hetkel on käimas teine hooaeg ja tagasiside on väga positiivne. Peamine on see, et oleme tekitanud diskussiooni põllumeeste endi vahel ja ka meiega. Ühised arutelud aitavad kõigil paremaid otsuseid langetada. Kuna Eesti on nii ilmastiku kui ka mullastiku poolest väga erinev, ei saa Tootsi plaane üks ühele üle võtta, kuid siiski on neid võimalik igaühel oma tegevusse kohandada,“ sõnas Vilibert rahulolevalt.

2024 hooaja kokkuvõte.

Tema sõnul olid esimese hooaja tulemused paljulubavad: põllumehed said parema ülevaate fikseerimise riskidest ja võimalustest. „Põllult loodetavast saagist ehk eesmärgist võtsime 70% ning jagasime selle kolmeks: esimene kolmandik oli plaanis fikseerida 2024. aasta kevadeks, teine kolmandik enne saagikoristust ja viimane peale koristust. Reaalsuses pidime juba 2024. aasta kevadel korrigeerima talirapsi ja taliodra saagiprognoose. Talioder ja raps jäid küll tulemusega miinusesse, kuid tagasioste ei pidanud tegema,“ võttis Vilibert hooaja kokku.

Tulevikusuund

Viliberti sõnul plaanib põllumees Toots tegutseda vähemalt kümme aastat, et pakkuda põllumeestele pikaajalisi võrdlusandmeid. Viie ja kümne aasta pärast saab teha põhjalikumaid järeldusi, kuidas virtuaalne põllumees on aidanud paremaid otsuseid teha. Samuti on oluline põllumeeste tagasiside, mis aitab Scandagra Eesti partnerlust veelgi tõhusamaks muuta. „Loodame, et saame läbi põllumees Tootsi anda mõtteid ja ideid, kuidas Eesti põllumees saaks paremini toime tulla. Samas on ka põllumeeste tagasiside meile hindamatu,“ kinnitas Vilibert.

Scandagra virtuaalne põllumees Toots pole lihtsalt teoreetiline mudel – see peegeldab päris põllumajanduse väljakutseid ja võimalusi. Seetõttu on projekt avatud aruteluks ja pidevaks täiustamiseks, et Eesti põllumehed saaksid teha parimaid otsuseid.