Valitsus, Excel on väärt tööriist!

Minu arvates peaks Jüri Ratase teise valitsuse esmane prioriteet olema riigieelarve taas kontrolli alla saamine ja sellega edaspidine vastutustundlik toimetamine, kirjutab Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.

Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp. Foto: Andres Haabu

Vastupidi mitmele viimase aja populistlikule väljaütlemistele tahaks siiski väita, et Excel on siinjuures üks täiesti asjakohastest tööriistadest. Paljud probleemid saavad alguse ja peaaegu kõik võimalused on seotud ressurssidega.