Põllumajandus vajab otsetoetuste võrdsustamisest enamat

Eestisse suurte toetustasemete arvel odavdatud importtoorme toomine on siseturu kohalikele põllumajandussektori tootjatele ära solkinud, mistõttu isegi otsetoetuste võrdsustamisest ei piisa, kirjutab ASi Tartu Agro juht Aavo Mölder.

ASi Tartu Agro juht Aavo Mölder. Foto: Erik Prozes

Mul on olnud võimalus ligi 60 aasta jooksul töötada põllumajandussektoris peaaegu kõikidel tasanditel, analüüsida tootmisprobleeme, seostades neid ka poliitiliste vooludega. Põllumajandussektori tootmistulemustest tervikuna oleneb kogu maaelu, inimeste tööhõive, keskkonnahoid ja riigimaksud. Tervikpilt põllumajandussektorist koos maaeluga on üsna segane, seda ei ole kerge selgitada lühidalt, eks oleneb see ka kuulajatest nende endi arusaamadega, oleneb ka riigi tasandil otsustajatest, kes jälgivad riigikogu suuniseid juurutada Eestis põllumajandussektor peretalude paljususega. Selle soovi vastu ei tohiks keegi olla, mina nende hulgas.