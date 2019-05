Juhtide kuritarvitusi on soodsam ennetada

Juhtivtöötajate poolt äriühingutele majandusliku kahju tekitamise juhtumid täidavad tihti ka erinevate kuriteokoosseisude tunnuseid, kuid hoolimata võimalikust kriminaalmenetlusest on äriühingule kahtlemata soodsam võimalikke kuritarvitusi ennetada, kui asuda hiljem tekitatud kahjusid sisse nõudma, kirjutavad advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadid Merika Nimmo ja Norman Aas.

Merika Nimmo, Norman Aas. Foto: Sorainen

Enne kuriteo ohvriks langemist on väga tüüpiline mõtteviis, et minuga selliseid asju ei juhtu ja mind see ei puuduta. Kahjuks ühendab omanike tagant varastavaid juhtivtöötajaid siiski vaid üks – motiiv saada isiklikku kasu. Muus osas võib nende profiil olla väga erinev ning praktika näitab, et pimesi ei tasuks usaldada ka pikaaegseid lojaalseid töötajaid, kellega on tekkinud head isiklikud suhted. Tegelikult näitab kogemus ka vastupidist – mida suurem on usaldus ja juhtivtöötaja pädevus, seda lihtsam on enda kuritegelikke kavatsusi ellu viia.