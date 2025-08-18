Äripäev
  • OMX Baltic−0,05%296,89
  • OMX Riga0,06%916,66
  • OMX Tallinn−0,58%2 023,89
  • OMX Vilnius0,4%1 219,6
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 1000,00%9 138,98
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,76
  • 18.08.25, 11:15

Püüan rekordit: hinnasihid lubavad peagi portfelli väärtuse ees uut numbrit näha

Juulikuu tulemusi kokku lüües unistasin, et minu portfelli väärtus algaks juba järgmise, suurema numbriga. Nüüd arvutasin välja portfellis peituva potentsiaalse kasvu.
Kui analüütikute hinnasihid pooles ulatuseski tõtt räägivad, siis saan varsti tähistama hakata.
  • Kui analüütikute hinnasihid pooles ulatuseski tõtt räägivad, siis saan varsti tähistama hakata.
  • Foto: Andras Kralla
Täpsemalt panin ritta analüütikute hinnasihid ning arvutasin välja potentsiaalse kasvu suuruse. Ja ära sa ütle! Tegin oma arvutused neljapäevase õhtuse seisuga, kui portfell oli 672 945 eurot, ja sain teada, et potentsiaali on portfellil kasvada veel 56 000 euro jagu.
