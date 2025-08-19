Äripäev
Kohus tunnistas Henri Laupmaa Ukraina annetuste omastamises süüdi

Harju maakohus tunnistas Henri Laupmaa kokkuleppemenetluses süüdi Ukraina jaoks kogutud annetuste omastamises.
IT-ettevõtluses tegutsev Henri Laupmaa on kogunud tuntust Hooandja keskkonna ühe asutajana ning samuti asutas ta 2015. aastal ühisrahastusplatvormi Fundwise. Prokuratuur süüdistas teda Ukrainasse mõeldud annetuste omastamises.
Kohus teatas, et Laupmaa hakkas 2022. aasta septembris koguma annetusi Ukraina võitlejatele droonide ostmiseks, kuid pärast kampaania lõppu 2023. aasta septembris ei kandnud Laupmaa annetatud raha edasi äriühingule, kes pidi droonid hankima ja tarnima.
