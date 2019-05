Toome maksuraha Lätist tagasi!

Riigi rahaasjade korrashoidmine on juba paarkümmend aastat olnud Eesti kvaliteedimärk ning majandusstabiilsuse nurgakivi. Mida paremas seisus on riigi rahaasjad, seda kindlam on riigi reiting ning soodsam ka ettevõtluskeskkond, kirjutab endine peaminister Taavi Rõivas (Reformierakond).

Taavi Rõivas. Foto: MARGUS ANSU

Täpselt kuu aja eest tabas aga Eesti avalikkust šokk: valitsussektori eelarve oli lubatud tasakaalu asemel mullu tervelt 357 miljoniga miinuses ning miinus jätkub ka järgmistel aastatel, keskmiselt 250 miljoni suurusena aastas. Lihtsasse keelde tõlgituna tähendab see, et riigil jääb igapäevasteks kulutusteks jooksvalt raha puudu ning selle katteks tuleb kulutada eelmiste valitsuste ajal kogutud reserve ning kui need on otsas, siis laenata tulevaste põlvede arvel juurde.