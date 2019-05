Börs on uus pank

Eesti pangandusturul kujunenud uus reaalsus, mida iseloomustavad varasemast väiksem finantseeringute maht ja raha kõrgem hind, muudab ettevõtte börsile viimise tõsiseltvõetavaks kapitali kaasamise alternatiiviks. Tõenäoliselt näeme juba lähiaastatel Tallinna börsil mitut uut tulijat, kirjutavad advokaadibüroo Ellex Raidla partnerid Risto Vahimets ja Raino Paron.

Risto Vahimets Foto: Erakogu

Viimaste kuude kohtumistel Eesti ettevõtjatega on kostunud murelikud sõnumid. Äriettevõtete finantseerimise võimalusi on oluliselt ahendanud Danske Banki lahkumine, Swedbanki mured ja Nordea ning DNB ühendamine Luminoriks. Coop Pank alles valmistub suureks hüppeks ja LHV on küll tubli, kuid ei jõua kõikjale.