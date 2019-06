Kuidas lahendada (plast)pakendiprobleem?

Soovime 2030. aastaks kokku koguda ja taaskasutada sama palju pudeleid ja purke, kui me neid müüme, kirjutab Coca-Cola HBC juhatuse esimees Zoran Bogdanovic üleilmsele keskkonnapäevale pühandatud arvamusloos.

Randa uhutud plastjäätmed Tasmaanias. Foto: AFP/Scanpix

Paljud inimesed küsivad minult, miks me lihtsalt ei loobu plastpudelite kasutamisest. Probleem on selles, et praegu kättesaadavatest pakendimaterjalidest on plast parim, sest see on ohutu, hügieeniline, vastupidav, paindlik, taassuletav ja taaskasutatav ning parim ka tootmise ja transpordi mõju poolest keskkonnale.