Tunne Kelam: illusioonid, mis on meile ohtlikud

Asjaolu, et Saksamaa majandus- ja energiaminister Peter Altmaier sõlmis Venemaa valitsusega sel nädalal uue majandusliku koostöö leppe, on tõsine mure, leiab kauaaegne Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam.

Tunne Kelam. Foto: Andras Kralla

Krimmi annekteerimise järgne olukord Euroopas on võrreldav situatsiooniga, mis tekkis aastal 1938 pärast Austria annekteerimist (Anschluss) Hitleri poolt. Pärast seda sai selgeks, et mingid kokkulepped ega järeleandmised ei muuda Hitleri käitumist mõistlikkuse suunas. Sama on olukord pärast Putini sissetungi Ukrainasse.