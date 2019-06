Jón Baldvin Hannibalsson: Ukraina hädad on lääneriikide vigade tulemus

Eesti ja teised Balti riigid saavutasid iseseisvuse mitte tänu, vaid vaatamata lääneriikide tollasele poliitikale, mille vigade tulemust näeme tänapäeval Ukraina katastroofis, kirjutab endine Islandi välisminister, Balti riikide iseseisvumise väljapaistev toetaja Jón Baldvin Hannibalsson.

Jón Baldvin Hannibalsson. Foto: Ragnar Axelsson

Käesoleva aasta 9. novembril möödub 30 aastat Berliini müüri lammutamisest. See müür oli külma sõja füüsiline kehastus. Müüri lammutamine sümboliseeris külma sõja lõppu – või vähemalt nii me tollal mõtlesime. See algatas sündmuste jada, mis ei muutnud mitte ainult Euroopa poliitilist maastikku, vaid kogu maailma poliitilist olukorda. Kesk- ja Ida-Euroopa pääsesid sõjajärgsest nõukogude hegemooniast. Saksamaa taasühines. Ja enne kui lääne poliitilised liidrid arugi said, mis juhtus, oli Nõukogude Liit 1992. aastaks maailmakaardilt kadunud. Varemetest kerkis 15 iseseisvat riiki.