Mait Palts: miks on majandusaasta aruanded esitamata?

Äsja kukkus paljude majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg ning juba mõni päev hiljem kerkis esile probleem, mis tuleb igal aastal – ilmneb, et ligi pooled ettevõtted ei esita aruannet õigeks ajaks. Seda võiks võrrelda sellega, et igal aastal tuleb talv ootamatult, kirjutab kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Mait Palts. Foto: Andres Haabu

Aastaid on räägitud probleemist ja näidatud näpuga ettevõtjate poole, aga probleemi lahendamiseks on tehtud vähe. Kaubanduskoja ettepanekul rakendati mõne aasta eest ettevõtja teavitamist enne majandusaasta aruande esitamist ning distsiplineeriva meetmena lisandus aruande esitamata jätmise korral märge äriregistris, kuid selgelt on sellest vähe.