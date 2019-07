Kristina Mering: toidumaailma tulevik – puhta liha võidukäik

Edusammud laboriliha arendamises annavad toidutulevikule helge noodi, sest puhta liha tootmise ökoloogiline jalajälg on imeväike, kirjutab loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering.

Kristina Mering Foto: erakogu

Winston Churchill kirjutas 1931. aastal essee "50 aasta pärast", kus ta nendib, et selle aja vältel lõpetame me absurdsuse kasvatada terve kana vaid selle jaoks, et süüa tema koiba või rinda. Churchill osutab, et selle jaoks luuakse mõistlikumad viisid, kuidas kasvatada liha tehnoloogia vahendusel loomadest eraldi.