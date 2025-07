Poodide ehitamise lainel ettevõtjad võtsid mitu miljonit eurot dividendi

ST Sisuturundus 02.07.25, 10:36

Rääkides raskestööstuse tulevikust Eestis, ei saa mööda vaadata Stako Diler OÜ-st. See Kohtla-Järvel tegutsev ettevõte on aastate jooksul kasvanud üheks juhtivaks tööstusseadmete tootjaks puidutööstusele, kaevandussektorile, sadamatele ja üha enam ka taastuvenergia sektorile. Tänu järjepidevatele investeeringutele ja nutikale strateegiale on ettevõte muutunud oluliseks tegijaks nii koduturul kui ka rahvusvahelisel areenil.