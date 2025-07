Tagasi 01.07.25, 16:00 Pereäri juhtivad vennad: pidime isale meelde tuletama, et nüüd on teised rollid Värska pereettevõtte juhtide Rauno ja Oliver Jõgeva lugu on ehe näide sellest, kuidas ettevõtte juhtimine ei alga mitte pintsaku selga panekust, vaid juba varajases eas tööpõllul kogutud kogemusest.

Vennad Rauno ja Oliver Jõgeva on hakanud enda kui noorema põlvkonna ideid hooga teostama Värska Originaalis.

Foto: Andras Kralla

“Me ei tulnud juhatusse otse koolipingist,” rõhutas vanem vend Rauno Jõgeva . Tema teekond algas suvetöödest isa kõrval, jätkus piirkonnajuhina ning viis lõpuks müügidirektori ametini. Alles pärast 13 aastat ettevõttes töötamist usaldas isa Urmas talle ja vennale ettevõtte juhtimise täielikult. “See oli loomulik protsess, mitte hüpe tippu,” lisas ta.

Ka Oliver Jõgeva alustas tootmisliinilt, mitte kontorist. “Kui teised läksid malevasse, siis mina läksin perefirmasse. Tänu sellele mõistan praegu tootmisprotsesse ja ettevõtte käekäiku palju paremini,” ütles ta. Välismaal kogutud kogemus ja USAs tehtud müügitöö andsid talle kindluse, et pereettevõte on õige koht, kuhu panustada.

Põlvkondade vahetus ei toimunud Värska Originaal is üleöö. “Urmas rääkis juba kümme aastat tagasi, et astub kõrvale, aga see muudkui lükkus edasi. Kui see lõpuks juhtus, oli see ootamatu ja julge samm,” meenutas Rauno.

Oliveri sõnul on esimesele põlvkonnale ettevõtte üleandmine üsna raske, kuna tihtipeale soovitakse edasi kontrollida või õpetada ning sellest võib tekkida erimeelsusi. Esimesel aastal tuli ette olukordi, kus isa sekkus operatiivselt. “Pidime meelde tuletama, et nüüd on teised rollid,” muigas vanem vend Rauno.

Pereettevõtte juhtimises on oma plussid ja miinused. “Töö- ja pereelu piir hägustub. Saunaõhtul räägitakse ikka tööasjadest,” tunnistas Oliver. Samas on just see lähedus loonud tugeva meeskonnatunde.

Ettevõtte areng ei seisne ainult juhtide vahetuses, vaid ka uutes suundades. Värska Originaalis on hakatud noorema põlvkonna ideid hooga teostama. “Viimastel aastatel oleme laiendanud tooteportfelli ja sisenenud uutele turgudele: Rootsi, Lõuna-Korea, Ukraina,” loetles Rauno. Uued tooted, nagu Värska Vurtsvasser ja Natura Plus, on sündinud koostöös väliste ekspertidega. “Me ei pelga kaasata partnereid, kui see aitab kasvada ja töötada välja uusi partnereid.”

Vennad leiavad, et pereettevõtte juhtimise üle andmine on kahepoolne tahe – esimene põlv peab olema valmis üle andma ja teine valmis vastu võtma. “Meie puhul tuli see loomulikult – meid kaasati varakult ning me haarasime sellest kinni,” tõdes Oliver.

Vennad jagavad allolevas podcast’is lähemalt, kuidas nad ettevõttesse kasvasid, millised olid põlvkondade vahetuse valukohad ning miks pereettevõtte juhtimine on rohkem kui lihtsalt töö. Samuti arutatakse, kuidas pikaaegsed perevälised töötajad võtavad vastu selle, et pereliikmetel on võimalik ettevõttes kaugemale jõuda kui neil.

