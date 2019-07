Allan Rajavee: poliitkultuurilõhe Soome lahes

Alates sellest aasta algusest on tunda, et Soome laht on hakanud mõtteliselt laienema. Seda eriti vaadates kummalgi kaldal valitsevat poliitilist kultuuri, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

Allan Rajavee. Foto: Liis Treimann

Esimesed märgid kasvavast lõhest kahe riigi vahel tõusid juba nii Soomes kui ka Eestist toimunud üldvalimistel. Kui põhjanaabrid arutasid kliimaküsimuste ja pagulaskriisi teemadel, siis Eestis käis tants alkoholiaktsiisi ja EKRE-SDE vastuseisust tekkinud ühiskondliku lõhe teemal. Jah, pärast valimiskampaania-maigulise teadusleppe sõlmimist tõusis ka teadusrahastuse temaatika, kuid see on ühiskondlikus plaanis endiselt nišiteema.