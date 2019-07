Juulika Aavik, Jaanus Sildam: kuidas viia äriühing teise riiki?

Eestis ei ole äriühingu asukoha muutmine õigusaktides praegu piisavalt kirjeldatud, leiavad vandeadvokaat Juulika Aavik ja juristi abi Jaanus Sildam advokaadibüroost Sorainen.

Vandeadvokaat Juulika Aavik ja juristi abi Jaanus Sildam. Foto: Sorainen / Kaupo Kikkas

Euroopa Kohus on mitmes lahendis selgelt välja öelnud, et äriühingul peab olema võimalik igast Euroopa Liidu liikmesriigist liikuda teise Euroopa Liidu liikmesriiki, kasutades protsessis analoogia korras nii äriühingu algse asukoha kui ka sihtkoha riigi siseriiklikke reegleid. Ometi on äriühingu asukoha piiriülene liigutamine hetkel sõnaselgelt võimalik vaid kaheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis: Prantsusmaal, Küprosel, Maltal, Belgias, Taanis, Kreekas, Itaalias, Luksemburgis, Portugalis, Slovakkias, Hispaanias ja Tšehhis.