Raivo Vare: Venemaa kuumad augustid. 2019 pole erand

Venemaal on suvi ja eriti august olnud ebameeldivuste ja ootamatute kaadrimuudatuste kuu. Viimaste kohta võib kindel olla, et mõned ikka juhtuvad, aga ebameeldivuste osas traditsioon toimib, kirjutab vaatleja Raivo Vare.

Raivo Vare. Foto: Andras Kralla

Juulis peaaegu uppus Vene väga salapärane, vaid kõrgetest mereväeohvitseridest koosneva meeskonnaga eriti sügavale sukeldumise võimega tuumaallveelaev. Plahvatuses hukkus 14 ohvitseri. Jätkuvad üleujutused Kaug-Idas. Kusjuures juba on välja tulnud, et osaliselt on rasketes tagajärgedes süüdi ka kohalike võimumeeste hooletus, onupojapoliitika, korruptsioon ja ahnus kaitserajatiste ehitamisel.