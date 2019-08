Andre Veskimeister: tarneahel, e-kaubanduse võtmeküsimus

E-kaubandus astub kaubanduskeskuste kandadele, kui teenusepakkujad suudavad tarneaega märkimisväärselt lühendada, kirjutab Omniva pakiäri juht Andre Veskimeister.

Andre Veskimeister. Foto: Tiit Blaat

Aastaid on e-kauplejad rääkinud, et varsti-varsti võtavad nad kaubanduskeskustelt leiva, kuid vaatamata e-kaubanduse mahtude kasvule ei ole seda tänaseni juhtunud. Mitmest põhjusest olulisim on ehk see, et tarneahelad pole veel piisavalt hästi arenenud. Tõeline revolutsioon e-kaubanduses tuleb alles siis, kui tarneahelad muutuvad kiiremaks ja kindlamaks.