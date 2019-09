Taavi Pern: tulge rääkige meiega, me saame aidata

On oluline, et ühiskond ja organisatsioonid näeksid vilepuhujas ebaausa käitumise tunnistajat, mitte pealekaebajat, kirjutab juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Taavi Pern. Foto: LIIS TREIMANN

Igal aastal antakse välja kodanikujulguse aumärke. Neid saavad inimesed, kes on aidanud avastada kuritegusid. Nad on märganud, võib-olla ka kartnud, kuid nad on sellest üle saanud, aidanud inimesi ja päästnud elusid. Nad on olnud eeskujuks teistele.