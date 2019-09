Mariliis Veeret: kuidas lumehelbekesed tööle saada

Iga uus põlvkond vajab eraldi suhtumist ja strateegiat, kuna neil on erinevad ootused, ambitsioonid ja töösse suhtumine. See esitab väljakutse nii juhtidele kui personalispetsialistidele, kirjutab Mariliis Veeret ettevõtluskõrgkoolis Mainor kaitstud lõputööd Äripäevale kokku võttes.

Mariliis Veeret Foto: erakogu

Ettevõtted ja organisatsioonid on silmitsi aina mitmekesisemaks muutuva töötajaskonnaga, kes eristub vanuse, soo, rahvuse, ameti, haridustaseme ja muude näitajate poolest. Praegu tegeletakse üha enam kahe noorima tööturu põlvkonna Y- ehk 80ndatel ja 90ndatel sündinute ning Z-põlvkonna ehk 90ndate teises pooles ja hiljem sündinute eripärade uurimisega. Kuna praeguste ja Z-generatsiooni kujul on tegemist eelkõige just tulevase generatsiooniga tööturul, määrab nende käitumine pikas perspektiivis ettevõtete edu ja konkurentsivõime.