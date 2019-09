Priidu Pärna: maamaksu tõus rikuks valitsuse tõotatud maksurahu

Valitsuse plaanitav maade korraline hindamine toob kaasa maamaksu tõusu, kirjutab 63 000 kodu- ja maaomaniku huve esindava Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna liidu avalikus kirjas valitsusele.

Priidu Pärna. Foto: erakogu

Räägitakse küll maade ümberhindamisest, mida pole tõesti aastaid tehtud, kuid on selge, et kaugem eesmärk on koguda omavalitsustele rohkem maksutulu. Sellega rikub valitsus lubatud maksurahu.