Tartu tõstab maamaksu

Maamaks kasvab Tartus kaks korda suuremaks. Foto: Reigo Teervalt, Õhtuleht/Scanpix

Uuest aastast tõuseb maamaks Tartus kahekordseks ehk 1 protsendilt 2 protsendile.

Tuleva aasta eelarvesse peaks maamaksust laekuma 1,5 miljonit eurot ja alates 2019. aastast on kavandatud maksumäär 2 protsenti maa maksustamishinnast, selgub Tartu linnaeelarve eelnõust.

Aastatel 2002–2018 oli Tartu linnas maamaksumäär 1 protsent maa maksustamishinnast. Endises Tähtvere vallas rakendati varem maksimaalset maksumäära ehk 2,5 protsenti. Pärast ühinemist 2018. aastal on kogu Tartu linna haldusterritooriumil maksumäär 1 protsent.

Maamaksust on vabastatud kuni 1500ruutmeetrise krundiga kodud linnas ja kuni 20 000ruutmeetrise krundiga kodud hajaasustusega piirkondades. Maksu ei pea tasuma ka siis, kui see jääb alla 5 euro. Lisaks on Tartu linnas 25eurone maamaksusoodustus pensionäridele.