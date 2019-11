Peeter Espak: väikeriik Eesti kahe impeeriumi piiril

Oma riigi arendamiseks tulevikus tasuks aga eelkõige ja üha rohkem vaadata just Iisraeli mudeli suunas, kirjutab teoloog ja assürioloog Peeter Espak Äripäeva essees.

Peeter Espak. Foto: Erakogu

Eestis on üpriski levinud arusaam, et meil on oma tulevikuarengutes võimalik kaks sihti – kas olla föderaliseerunud Euroopa üks osariike või siis USA osariik. Seda viimast küll mitte geograafilises, vaid majandusmudeli või mõtemalli alusel ning tulenevalt loomulikult ka liitlassuhetest NATOga. Kolmandat võimalust – sattuda idanaabri poliitilisse või majanduslikku mõjusääri – ei soovi sisimas vist enam isegi siinelavad venelased ise. Kuigi Venemaa president Vladimir Putin on kodune ja armas, vaevalt et päriselt tahetakse elada militaristlikus isolatsioonis, korruptsioonis ja vaesuses.