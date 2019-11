Madis Avi: ehitussektor vajab digipööret

Selleks, et Eesti ehitussektori tootlikkuse tase tõuseks arenenud riikide tasemele, on vaja kasutusele võtta innovaatilised lahendused, kirjutab arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo Sirkel & Mall tegevjuht ja digitaalehituse klastri juhatuse esimees Madis Avi.

Madis Avi. Foto: erakogu

Eestist armastatakse ikka rääkida kui e-riigist. Meil on ju e-valimised, laialt kasutatav digiallkiri, e-tervis ja palju teisi IKT-alaseid edulugusid, mida ka teistele riikidele tutvustada. See kõik on hea ja tore, kuid need, kes valutavad südant ehitussektori käekäigu pärast, näevad, et uusi IT-lahendusi sellesse sektorisse väga ei tule. Või siis tulevad need väga vaevaliselt. See on probleem, sest kes vähegi viitsib tulevikku vaadata, teab, et ilma digilahendusteta jääb sektori areng seisma.