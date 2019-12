Õpetajale 2000 eurot palka

Eesti peab investeerima õpetajatesse ja avatud kooli, et PISA testides saavutatud tipptulemus meile ka reaalse jõukuse majja tooks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Meie Äripäevas oleme veendunud, et heal ja ühtlasel tasemel haridus loob eelduse ka riigi ja rahva jõukuse kasvuks. PISA testide tulemused kohustavad tegema sellest meie tulevikuväetise – eelduseks ei pea olema madalseis, mida pidas silmas seda sõna kasutanud endine president Lennart Meri. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) õpitulemuste uuringus arenenud riikide arvestuses esikoha saavutamine on kahtlemata erakordne, ent täna tuleb meil mõelda, mida teha selleks, et homme ja ülehomme ei tabaks meid samu tabeleid vaadates vapustus.