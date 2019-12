Natalja Viilmann: järsem Brexit toob Eestile suurema mõju

Kuigi Brexiti majanduslik mõju Eestile saab olema tõenäoliselt pigem väike, võib see järsema Brexiti stsenaariumi korral ulatuda isegi 1%ni SKPst, kirjutab Eesti Panga vanemökonomist Natalja Viilmann Eesti Panga blogis.

Natalja Viilmann. Foto: Eiko Kink

Endiselt valitseb väga suur ebakindlus selle suhtes, milline tuleb Brexit – kas järsk või pehme, millal see täpselt toimub, kui pikk on üleminekuperiood ning kuidas see mõjutaks Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu edasisi suhteid. Kuigi Euroopa Liidu liikmeks jäämine või siis järsk (ilma lepinguteta) lahkumine ei tundu kumbki praegu tõenäolisena, on mõlemad siiski võimalikud ning nende kahe äärmuse vahel leidub ka mitu vahepealset varianti.