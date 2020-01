Leo Siemann: leiutajate toetamine tooks Eestile kümnekordse kasu

Kui Eesti riik investeeriks oma üksikleiduritesse vähemalt 5 miljonit eurot aastas, võiks see tõsta meie innovatiivsuse näitajaid kümme korda ja innustaks paljusid inimesi oma leiunduslikke ideid teostama, mis suurendaks meie edukust ja jõukust, kirjutab Eesti üksikleidur Inglismaalt Leo Siemann arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Leidur Leo Siemann Dartmouthis, kust algas 1712. aastal tänu Thomas Newcomeni leiutatud aurumasinale tööstusrevolutsioon. Foto: erakogu

Meie jõukuse võti on peidus kännu all, millel nimeks „Eesti nutikad leiutised ja nende edukas eksport“. Idufirmasid on küll tore madalat tööjõudu ja rendipinda kasutades Eestis luua, kuid suuremad võrsed nopitakse varakult ära ja pannakse ikka Ameerikamaale või Lääne-Euroopasse kasvama. Nõnda jääbki tegelik tulu Eesti riigil saamata. Vähe sellest, ka nutikad inimesed ostetakse Eestist üles ja sageli suhteliselt väikese raha eest. Eestile jääb vaid loomise uhkus, kui sedagi, aga mitte raha. Just seetõttu ongi meie kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste loomine ning eksport suhteliselt madalal järjel ja näha on, et vaid Ameerika moodi iduettevõtlusest siin ei piisa.