Harly Kirsipuu: Eesti edu tapab palgatöölise mentaliteet

Eestis tuleks teha kõik, et palgatöölise mentaliteet kaoks ja inimesed mõistaksid ettevõtluse olemust, kirjutab Imelike Filmide Festivali looja Harly Kirsipuu (Vabaerakond) arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud loos.

Harly Kirsipuu. Foto: Erakogu

Eestlase suhtumisega tööstusse tuleb midagi ette võtta. Samuti kuidagimoodi selgeks teha, kuskohast tuleb kogu see raha, mida iga viimase kui valimise ajal nii hoogsalt ja entusiastlikult jagama lubatakse hakata. Ajalooliselt pole meil seda lõbu väga pikalt olnud, et enda riigi majandust ise ehitada. Ikka on olnud kuskil kaugel keegi teine, kes on ette öelnud, mida ja kus tegema hakatakse.