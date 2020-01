Jüri Mõis: Rail Baltic hoiab Eestit majanduslangusest

Venemaa kadunud sõjakus ja Greta Thunbergi agenda jätkuv võidukäik – nii võtab 2020. aasta trendid majanduses kokku ettevõtja Jüri Mõis.

Jüri Mõis. Foto: Liis Treimann

Vladimir Putin pole viimasel aastal üle maakera uusi patte teinud, püüab lahendusi ja kokkuleppeid saavutada või vähemalt selgitusi anda. Et jutt on tal veel sõjakas, tuleneb soovist mitte nägu kaotada ja end ka mingis osas võitjana näidata. Ennustan, et 2020. aastal lõpevad Ukraina sündmuste tõttu kehtestatud ELi Venemaa-vastased sanktsioonid, mis lahjendab kogu sanktsioonide saagat. Võib-olla lastakse venelased olümpialegi.