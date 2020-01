Neeme Korv: „Ei! Kogukond ei lähe metsa!“

Mets on juba ammu osa poliitikast, kuid tõeliselt suureks tõotab teema kujuneda järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis. Avaliku debati juures on kõige masendavam, et osapooled ei kuula üksteist, ning tundub, et leidub nii poliitilisi kui ka majanduslikke jõude, kes tahavad, et nii jääkski, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Neeme Korv. Foto: Liis Treimann

Peab olema vapper ja meelekindel inimene, kes praegusajal Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) oma igapäevast leiba teenib. Metsanduse kõrval pole ilmselt teist valdkonda, kus tuleb nii palju loovida eri huvirühmade vahel. Majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed, looduskaitselised ja kultuurilised huvid kõrguvad siin ähvardavalt nagu Antarktika jäämäed, mille vahel meie Bellingshauseni nime kandev purjekas praegu laineid künnab.