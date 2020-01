Andres Talijärv: metsaomanikest ei tohi üle sõita

Koostatav metsanduse arengukava peab arvestama metsaomanike põhiõigustega, kirjutab Eesti Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv.

Andres Talijärv. Foto: Raul Mee

Eesti põhiseaduse §32 kohaselt on igaühel õigus oma omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. See põhimõte kehtib ka metsaomandi kohta, see tähendab, et metsaomanikul on õigus oma omandit seaduses sätestatud piirangute ulatuses vabalt kasutada ja otsustada ise, milliseid tegevusi ta oma metsamaal teeb. Keegi ei tea metsaomanikust paremini, millal on õige aeg oma küpset metsa uuendada, millal teha hooldusraieid ning milliste puudega metsa uuendada.