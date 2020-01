Vladislav Velizanin: parim investeering õiglusse ja edusse

Tuleviku linna peab arendama nii, et kohalikud elanikud ja turistid võiksid liikuda seal mugavalt, sõltumata majanduslikust ja tervislikust seisundist, kirjutab Hollandis õppinud suhtekorraldaja Vladislav Velizanin Eduka Eesti arvamuskonkursile saadetud artiklis.

Vladislav Velizanin. Foto: Erakogu

Tallinn on oma praegusel kujul mugav linn jõukatele noortele, kelle nõudmised linna infrastruktuuri suhtes on üsna lihtsad. Kui oled heas füüsilises vormis ja sul on sõiduauto, siis sinu isiklikud vajadused piirduvad tõenäoliselt sõiduteede ja parkimisplatsidega.