Anvar Salomets: aeg rahu sõlmida - Rail Baltica trass on lõplik

Arvamusuuringud kinnitavad, et toetus Rail Baltica raudteele on kõrge, kohalikud omavalitsused ootavad kohalikke peatusi, mis paneks regioonides elu käima ning raudteeprojekt on jõudnud ehitusfaasi. Samal ajal püüavad osad huvigrupid külvata segadust, justkui poleks raudteekoridor paigas või raudtee rajamise üle otsust langetatud, kirjutab raudteeinsener ja Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets Rail Baltic Estonia infokirjas.

Foto: Raul Mee

Arvestades, et Rail Baltica projektist on kõneldud, kirjutatud, selle üle diskuteeritud juba paarkümmend aastat, võib julgelt väita, et avalikkus teab Rail Balticat kui raudteed, mis kulgeb Tallinnast läbi Pärnu Riiga ja sealt edasi Lääne-Euroopa suunal.